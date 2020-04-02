Российский эстрадный певец Лев Лещенко может быть оштрафован на 500 тысяч рублей из-за нарушения режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, заявил эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат и профессор Янис Юкша.

Он отметил, что Лещенко вернулся из США и продолжил участвовать в различных мероприятиях, в том числе в съемках на телевидении, подвергая гипотетической опасности других людей.

Юкша в ходе беседы с корреспондентом Nation News указал на то, что Лещенко оказался в непростой ситуации, а его действия можно квалифицировать как административное правонарушение. По мнению эксперта, штрафные санкции на сегодняшний день небольшие — от 500 до тысячи рублей в той редакции, в которой это было раньше. А применять какие-то новые моменты нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет.

Согласно новому предложению, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы могут внести изменения, ужесточающие наказание за нарушение закона. Нарушителям может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо тюремное заключение на срок до двух лет.

В заключение адвокат заявил, что действенным способом было бы применение существующих законов, в том числе и административного, к тем гражданам, которые нарушили этот закон.