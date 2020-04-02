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15:20   2 Апреля 2020
Политика

Лещенко могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Лещенко могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Российский эстрадный певец Лев Лещенко может быть оштрафован на 500 тысяч рублей из-за нарушения режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, заявил эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат и профессор Янис Юкша.

Он отметил, что Лещенко вернулся из США и продолжил участвовать в различных мероприятиях, в том числе в съемках на телевидении, подвергая гипотетической опасности других людей.

Юкша в ходе беседы с корреспондентом Nation News указал на то, что Лещенко оказался в непростой ситуации, а его действия можно квалифицировать как административное правонарушение. По мнению эксперта, штрафные санкции на сегодняшний день небольшие — от 500 до тысячи рублей в той редакции, в которой это было раньше. А применять какие-то новые моменты нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет.

Согласно новому предложению, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы могут внести изменения, ужесточающие наказание за нарушение закона. Нарушителям может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо тюремное заключение на срок до двух лет.

В заключение адвокат заявил, что действенным способом было бы применение существующих законов, в том числе и административного, к тем гражданам, которые нарушили этот закон.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #штрафы #лещенко #коронавирус

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