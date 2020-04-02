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15:20   2 Апреля 2020
Общество

В Тюменской области введен режим самоизоляции

В Тюменской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции граждан в рамках мер по профилактике и препятствию распространения COVID-19 на территории России введен в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

По словам Моора, соответствующее решение было принято на заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С 3 апреля в Тюменской области все граждане будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. Жителям можно покупать продукты питания и товары первой необходимости в магазинах рядом с домом, выгуливать собак и выносить мусор. Вводить специальные пропуска пока не планируется, добавил губернатор.

В Тюменской области зарегистрировано шесть случаев заболевания COVID-19, включая двух вылечившихся пациентов. По данным на 2 апреля в России зафиксировано 3 548 случаев заболевания COVID-19, из которых 771 — за минувшие сутки.

Подробная информация о ситуации с коронавирусом в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#тюменская область #самоизоляция #моор #регионы рф #коронавирус

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