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Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

 Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии
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15:17   2 Апреля 2020
Общество

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах граждан из-за COVID-19

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах граждан из-за COVID-19

Закон о кредитных каникулах для граждан и представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали в период распространения коронавируса, одобрен Совфедом.

Совет Федерации принял закон, который дает право на кредитные каникулы россиянам, представителям малого и среднего бизнеса, так как в связи с карантином было закрыто множество заведений и организаций.

В сложной ситуации оказались многие бизнесмены. С 28 марта по 3 апреля объявлена не рабочая неделя, гражданам рекомендовано самоизолироваться и не посещать общественные места. В России на сегодняшний день зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Россияне могут узнать актуальную информацию о вирусе на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #бизнес #коронавирус

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