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15:17   2 Апреля 2020
Экономика

Россия продаст Китаю излишки мяса

Россия продаст Китаю излишки мяса

Производители мяса в РФ превысили план Доктрины продовольственной безопасности до 96,7%, поэтому правительство приняло решение провести переговоры с Китаем о поставках говядины, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В прошлую среду, 25 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с китайскими партнерами о поставках говядины. "Эти переговоры длились несколько лет", - отметила Абрамченко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Первые поставки мяса в КНР запланированы на 7 апреля. По словам Абрамченко, экспорт российской говядины позволит дать новый импульс развитию мясной отрасли в стране, передает телеканал "360".

Помимо этого, Абрамченко поделилась информацией о ситуации на рынке продовольствия. Вице-премьер рассказала, что после зафиксированного в середине марта пика спроса на продукты питания ситуация стабилизировалась. Продуктов хватает не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в остальных регионах РФ. Более того, запас основных товаров формируется в расчете на два месяца. Таким образом, дефицита продуктов в России нет и не предвидеться.

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Автор: Василий Пименов
#россия #кнр #мясо #торговля #продовольствие

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