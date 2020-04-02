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Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

 Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

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14:55   2 Апреля 2020
Общество

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении карелки, нарушившей самоизоляцию

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении карелки, нарушившей самоизоляцию

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Карелии, которая нарушила режим самоизоляции после того, как контактировала с инфицированным новым типом коронавируса. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам парламентария, 36-летняя гражданка должна была пребывать в самоизоляции в течение двух недель, однако женщина уже через несколько суток отправилась в поездку — сначала на авиалайнере, а потом и на поезде, тем самым поставив под угрозу здоровье людей.

На территории Российской Федерации под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрения на COVID-19 находятся свыше 200 тысяч граждан.

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Автор: Василий Пименов
#общество #самоизоляция

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