Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении карелки, нарушившей самоизоляцию

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Карелии, которая нарушила режим самоизоляции после того, как контактировала с инфицированным новым типом коронавируса. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам парламентария, 36-летняя гражданка должна была пребывать в самоизоляции в течение двух недель, однако женщина уже через несколько суток отправилась в поездку — сначала на авиалайнере, а потом и на поезде, тем самым поставив под угрозу здоровье людей.

На территории Российской Федерации под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрения на COVID-19 находятся свыше 200 тысяч граждан.