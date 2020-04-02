Министр финансов ФРГ предсказал спад экономики Германии

Немецкая экономика достигнет дна в мае на фоне распространения коронавируса в мире, заявил министр экономики ФРГ.

Немецкая экономика признана одной из мощнейших в Европе. Более 60 тысяч случаев заражения COVID-19 подтверждено в ФРГ, более 500 человек стали жертвами коронавирусной инфекции в Германии. Страна входит в пятерку государств, в которых выявлено наибольшее число инфицированных.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. На фоне распространения нового типа коронавируса в мире пострадала экономика большинства стран по всему миру. Многие государства закрыли границы и приостановили международное сообщение.

Всего 3,5 тысячи случаев заражения COVID-19 насчитывается в РФ. Подробнее о коронавирусе в РФ можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф