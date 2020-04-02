Глава Филиппин Дутерте приказал расстреливать граждан, нарушающих карантин

Филиппинский лидер Родриго Дутерте отдал приказ правоохранительным органам и ВС открывать огонь на поражение по гражданам, которые будут продолжать протесты во время введенного в государстве карантинного положения на фоне COVID-19.

По словам государственного деятеля, ситуация с распространением нового типа коронавируса на территории Филиппин ухудшается. Люди, которые создают новые проблемы — "будут похоронены". Об этом сообщило издание Reuters.

Некоторое время назад средства массовой информации писали о протестах в отдельных бедных и крупнонаселенных районах государства, где жители не согласны с условиями карантинного положения и нехваткой продуктов питания в торговых точках.