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Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

 Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

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14:48   2 Апреля 2020
Общество

Глава Филиппин Дутерте приказал расстреливать граждан, нарушающих карантин

Глава Филиппин Дутерте приказал расстреливать граждан, нарушающих карантин

Филиппинский лидер Родриго Дутерте отдал приказ правоохранительным органам и ВС открывать огонь на поражение по гражданам, которые будут продолжать протесты во время введенного в государстве карантинного положения на фоне COVID-19.

По словам государственного деятеля, ситуация с распространением нового типа коронавируса на территории Филиппин ухудшается. Люди, которые создают новые проблемы — "будут похоронены". Об этом сообщило издание Reuters.

Некоторое время назад средства массовой информации писали о протестах в отдельных бедных и крупнонаселенных районах государства, где жители не согласны с условиями карантинного положения и нехваткой продуктов питания в торговых точках.

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Автор: Илья Романович
#общество #филипинны #коронавирус

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