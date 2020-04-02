Голос Мордора: предложенные Навальным меры ввергнут страну в жесточайший хаос

Блогер Алексей Навальный предложил спасать Россию от коронавируса всеобщим тестированием как людей с симптомами ОРВИ, так и абсолютно здоровых россиян на COVID-19, а также разом раздать все государственные сбережения в помощь россиянам.

Большинство вирусологов мира считает всеобщее тестирование нерациональной тратой времени медиков, поскольку пока врачи будут тестировать здоровых людей, могут страдать действительно нуждающиеся в медпомощи пациенты. Как сообщает ФАН, Навальный предложил ввести всероссийский карантин, не понимая, что это понятие предполагает изоляцию больных, а не всех подряд. И напоследок блогер предложил бездумно раздать все государственные сбережения россиянам, вместо того, чтобы разумно распределять отведенные для борьбы с эпидемией средства по мере необходимости.

Более 3,5 тысячи случаев заражения COVID-19 насчитывается в РФ. Власти регионов призывают россиян придерживаться режима самоизоляции. Актуальную информацию о коронавирусе в РФ можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.