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14:13   2 Апреля 2020
Общество

Голос Мордора: предложенные Навальным меры ввергнут страну в жесточайший хаос

Голос Мордора: предложенные Навальным меры ввергнут страну в жесточайший хаос

Блогер Алексей Навальный предложил спасать Россию от коронавируса всеобщим тестированием как людей с симптомами ОРВИ, так и абсолютно здоровых россиян на COVID-19, а также разом раздать все государственные сбережения в помощь россиянам.

Большинство вирусологов мира считает всеобщее тестирование нерациональной тратой времени медиков, поскольку пока врачи будут тестировать здоровых людей, могут страдать действительно нуждающиеся в медпомощи пациенты. Как сообщает ФАН, Навальный предложил ввести всероссийский карантин, не понимая, что это понятие предполагает изоляцию больных, а не всех подряд. И напоследок блогер предложил бездумно раздать все государственные сбережения россиянам, вместо того, чтобы разумно распределять отведенные для борьбы с эпидемией средства по мере необходимости.

Более 3,5 тысячи случаев заражения COVID-19 насчитывается в РФ. Власти регионов призывают россиян придерживаться режима самоизоляции. Актуальную информацию о коронавирусе в РФ можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #самоизоляция #коронавирус

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