Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

Разразившаяся в мире эпидемия коронавируса привела к остановке производства в ведущих промышленных центрах, сделав тем самым никому не нужной предлагаемую Саудовской Аравией дешевую нефть.

О полном провале нефтяной войны, которую Саудовская Аравия развязала в начале марте против России в четверг заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский. По его словам, от обрушения цен на нефть страдает не только Саудовская Аравия, которая и запустила этот процесс, развалив соглашение об ограничении нефтедобычи в формате ОПЕК+ и пригрозив залить рынки дешевыми углеводородами, но и Россия, и США, где уже о своем банкротстве заявила первая компания, добывавшая сланцевую нефть.

Дешевой саудовской нефтью, по словам Сатановского, уже до предела заполнены все хранилища и ее никто не покупает.

«Китайцы не покупают безумно подешевевшую нефть – снизился объем производства. Не нужна она! Не вовремя принц (Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман) решил поиграть в эти игры. У нефти нет срока хранения – она не апельсиновый сок. Выливать ее тоже некуда», — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня».

В итоге, уже Вашингтон несмотря на многолетние союзнические отношения, начал давить на Эр-Рияд в нефтяном вопросе, об этом свидетельствует недавнее заявление президента США Дональда Трампа о предстоящем российско-саудовском соглашении по ценам на нефть.

«Упрямый бедуин – это не всегда хорошо. Упрямство для человека, претендующего на престол, наверно, идеально, только если он в мировую торговлю не лезет. А если лезет?», — отметил Сатановский.

При этом эксперт добавил, что в ситуации обрушения цен на нефть на мировом рынке резервы, которыми располагает Россия, намного более серьезные, чем у Саудовской Аравии, а уровень потребления большей части россиян гораздо скромнее, чем у жителей ближневосточного королевства. Также Сатановский напомнил, что российская программа развития не предполагает таких колоссальных затрат,как разработанная Эр-Риядом «Программа 2030». Все это и стало причиной для уникального в современной истории вмешательства американского президента, а «голос разума», раздавшийся из Вашингтона, по словам Евгения Сатановского, говорит о полном провале развязанной ценовой войны Саудовской Аравии против России.

Напомним, во вторник, 30 марта, нефть марки Brent подешевела до уровня ноября 2002 года – один баррель стоил 22,84 доллара, а к утру 2 апреля она резко подорожала до 26,27 доллара за баррель.