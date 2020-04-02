Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Голос Мордора: предложенные Навальным меры ввергнут страну в жесточайший хаос

Голос Мордора: предложенные Навальным меры ввергнут страну в жесточайший хаос

 Песков сообщил о работе Путина над текстом видеообращения к нации

Песков сообщил о работе Путина над текстом видеообращения к нации
Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

 Кремль: консультации РФ и Саудовской Аравии по нефти пока не начались

Кремль: консультации РФ и Саудовской Аравии по нефти пока не начались
Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

 Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа
Голос Мордора: предложенные Навальным меры ввергнут страну в жесточайший хаос

Голос Мордора: предложенные Навальным меры ввергнут страну в жесточайший хаос

 Песков сообщил о работе Путина над текстом видеообращения к нации

Песков сообщил о работе Путина над текстом видеообращения к нации
Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

 Кремль: консультации РФ и Саудовской Аравии по нефти пока не начались

Кремль: консультации РФ и Саудовской Аравии по нефти пока не начались
Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

 Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа
14:04   2 Апреля 2020
Общество

Песков сообщил о работе Путина над текстом видеообращения к нации

Песков сообщил о работе Путина над текстом видеообращения к нации

Глава российского государства Владимир Путин сейчас готовится к телеобращению к нации в резиденции Ново-Огарево, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер объявит новые меры в связи с распространением COVID-19 в России 2 апреля после 16:00. 25 марта Путин в своем видеообращениии среди прочего объявил выходной неделю с 30 марта по 5 апреля и объявил "кредитные каникулы" россиянам.

Власти регионов также вводят меры по нераспространению коронавируса в стране. Прежде всего, россиян призвали самоизолироваться на время нерабочей недели.  Мер Москвы Сергей Собянин назначил пособие в размере 19,5 тысячи рублей всем москвичам, которые потеряли работ на фоне эпидемии. Губернатор Петербурга призвал россиян в период самоизоляции уделить особое внимание одиноким пенсионерам.

Более 3,5 тысячи зараженных COVID-19 насчитывается в РФ. Подробнее можно узгать на госудаственном портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #обращение #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...