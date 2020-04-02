Песков сообщил о работе Путина над текстом видеообращения к нации

Глава российского государства Владимир Путин сейчас готовится к телеобращению к нации в резиденции Ново-Огарево, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер объявит новые меры в связи с распространением COVID-19 в России 2 апреля после 16:00. 25 марта Путин в своем видеообращениии среди прочего объявил выходной неделю с 30 марта по 5 апреля и объявил "кредитные каникулы" россиянам.

Власти регионов также вводят меры по нераспространению коронавируса в стране. Прежде всего, россиян призвали самоизолироваться на время нерабочей недели. Мер Москвы Сергей Собянин назначил пособие в размере 19,5 тысячи рублей всем москвичам, которые потеряли работ на фоне эпидемии. Губернатор Петербурга призвал россиян в период самоизоляции уделить особое внимание одиноким пенсионерам.

Более 3,5 тысячи зараженных COVID-19 насчитывается в РФ. Подробнее можно узгать на госудаственном портале стопкоронавирус.рф.