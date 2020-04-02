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Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

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13:57   2 Апреля 2020
Политика

Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

Минобороны США выделит 100 тысяч мешков для вывоза погибших от коронавируса

Федеральное агентство по ЧС запросило у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай, если количество смертей от нового типа коронавируса COVID-19 будет увеличиваться. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По данным источника, военнослужащие уже рассматривают возможность приобрести еще большее количество мешков, опасаясь сильного распространения коронавирусной инфекции и роста числа умерших. Пока штаб-квартира Министерства обороны Соединенных Штатов способна выделить их из своих запасов.

В четверг, 1 апреля, Российская Федерация доставила в Соединенные Штаты гуманитарную помощь для противостояния COVID-19. Об этом договорились в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #политика #коронавирус

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