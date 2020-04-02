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13:52   2 Апреля 2020
Общество

Доктор Менделевич назвал различия между самоизоляцией и карантином

Доктор Менделевич назвал различия между самоизоляцией и карантином

Член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал об отличиях самоизоляции от карантина.

Самоизоляция — это мера предосторожности, касающаяся здоровых людей, которые минимизировали общение друг с другом. А карантин подразумевает изоляцию зараженного человека, пояснил Менделевич. Доктор отметил, что на территории РФ карантинные меры введены с 18 марта 2020 года, и относится это к гражданам, прибывшим из-за границы.

Он добавил, что в самоизоляции не следует лишний раз выходить из дома, только при острой необходимости. Продукты и лекарства необходимо закупить на несколько дней вперед. Он уверен, что режим самоизоляции поможет сократить случаи заболевания.

Несмотря на общий режим самоизоляции в большинстве регионов России, в магазины выходить все-таки можно. Но при этом надо соблюдать чувство меры и не забывать о безопасности. Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно ходить за продуктами. Об этом сообщает "360".

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Автор: Илья Романович
#карантин #самоизоляция #коронавирус

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