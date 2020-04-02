Глава «Альянса врачей» убежала из карантина и обиделась на всю Россию

Глава так называемого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева пренебрегла режимом карантина в Москве, лидирующей по количеству заболевших коронавирусом. Самоизоляции личный врач блогера Алексея Навального предпочла поездку в Новгородскую область.

Госпожа Васильева, чьи родственники недавно вернулись из ОАЭ, заявила благородную цель – доставить в областные больницы по 500 штук медицинских масок, перчаток и десяток одноразовых халатов. Как оказалось, местные больницы в помощи не нуждаются. По словам источника «Политики Сегодня» в администрации Новгородской области, регион еженедельно получает по 50 тысяч масок.

В «Альянсе врачей», который неоднократно упрекали в дешевом пиаре, решили во что бы то ни стало продемонстрировать заботу о гражданах в духе популистских приемов самого господина Навального.

Средства на закупку масок и перчаток собирали, как всегда, с подписчиков. По словам Навального, скопили два миллиона рублей. А вот потратили почти в шесть раз меньше: 331 тысячу, как сказано в смете «Альянса врачей». Куда ушли остальные деньги — загадка, ответ на которую, вероятно, знает сам Навальный, чья дочь учится в дорогостоящем американском вузе.

Помимо гуманитарной миссии госпожа Васильева планировала навестить в Новгородской области региональную ячейку карманного «профсоюза» врачей, которую возглавляют безработный печник Дмитрий Соколов, фельдшер Юрий Бойко и детский ЛОР-врач Руслан Уразгалиев. Последний — скандальная персона в местном здравоохранении. Уразгалиев отказывал родителям заболевших детей, которым требовалась срочная помощь ночью. Теперь же он саботирует работу Областной детской клинической больницы.

«Он [Уразгалиев] подбивает персонал больницы отказаться от плановых операций якобы из за карантина», — поделился с «Политикой Сегодня» источник в региональной администрации.

В начале февраля Уразгалиев получил выговор от начальства после проверки Минздрава РФ в своем отделении. Заключение ведомства неутешительное: систематические грубые нарушения в медицинской документации и низкое качество оказания медицинской помощи. Впрочем, организации Навального никогда не отличались внятной кадровой политикой, поэтому возглавлять Новгородскую ячейку «альянса» Уразгалиеву плохое врачевание не мешает.

Поездка Васильевой в регион закончилась в ОВД. По пути в Окуловскую больницу ее задержали сотрудники полиции и составили протокол по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности…». Ранее врачи больницы в Окуловском районе не оценили попытки Васильевой их «спасать» фейковым объявлением забастовок и назвали действия «Альянса врачей» неэтичными и неправомерными.

Судя по отсутствию каких-либо документов на автомобиль, именно на громкое задержание Васильева и рассчитывала, дерзко сбежав из-под столичного карантина. Теперь ей грозит штраф до 30 тысяч рублей, а ее машину, «набитую средствами защиты», эвакуировали на штрафстоянку. Васильева прокомментировала ситуацию в стиле самых горячих поклонников своего шефа:

«Дикая страна».

Ранее «Политика Сегодня» уже писала о попытках главы «Альянса врачей» извлечь политическую выгоду в ситуации пандемии: она распространяет дезинформацию о коронавирусе, сея панику среди людей, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности.