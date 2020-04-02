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 Кремль: консультации РФ и Саудовской Аравии по нефти пока не начались

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13:16   2 Апреля 2020
Экономика

Кремль: консультации РФ и Саудовской Аравии по нефти пока не начались

Кремль: консультации РФ и Саудовской Аравии по нефти пока не начались

Консультации между Россией и Саудовской Аравией по энергетике на данный момент не начались, контакты лидеров двух стран 3 апреля не планируются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что речи о заключении некоей абстрактной сделки вместо ОПЕК+ не идет.

Президент России Владимир Путин ежедневно общается по вопросам нефти с министром энергетики Александром Новаков, добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия и Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней смогут прийти к общему решению по ценам на нефть.  

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #песков #кремль #нефть #саудовская аравия

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