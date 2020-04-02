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13:01   2 Апреля 2020
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении числа "паникующих" из-за COVID-19 россиян

ВЦИОМ сообщил о снижении числа "паникующих" из-за COVID-19 россиян

Большая часть россиян спокойно относится к ситуации с коронавирусом и верит, что власти справятся с последствиями пандемии. Об этом заявили 67 процентов опрошенных, сообщает ВЦИОМ.

Число "паникующих" россиян снизилось с трети до четверти, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. 

Опрос проводился в два этапа: с 16 марта 2020 года и 24-25 марта 2020 года. Было опрошено 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В число "паникующих" отнесли граждан, которые отметили для себя девять и больше из 12 предложенных рисков. Отметившие от шести до девяти рисков отмечены как "взволнованные". Выбравшие от двух до пяти рисков внесены в категорию "уравновешенных". 

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Автор: Яна Либерман
#россия #вциом #коронавирус

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