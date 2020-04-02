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12:42   2 Апреля 2020
Политика

Мишустин потребовал обеспечить акты по мерам борьбы с COVID-19 до конца недели

Мишустин потребовал обеспечить акты по мерам борьбы с COVID-19 до конца недели

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал обеспечить оперативную подготовку и утверждение новых актов правительства, связанных с борьбой с пандемией коронавируса и ее влиянием на социальную сферу и экономику страны.

С подготовкой этих документов затягивать нельзя, о чем заявил он на заседании правительства РФ.

"Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их до конца недели. Все меры, которые обозначил президент РФ Владимир Путин, должны заработать немедленно".

Правительство РФ выделит 5 млрд рублей на субсидии кредитным организациям, для обеспечения отсрочки платежей по кредитам. Также правительство выделит 242 млн рублей организации "Волонтеры-медики", которая оказывает помощь пожилым людям в условиях пандемии коронавируса. 

"Сегодня рассмотрим вопрос о выделении более 242 млн рублей на предоставление субсидии организации "Волонтеры-медики",  сказал Мишустин. 

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Автор: Илья Романович
#россия #мишустин #коронавирус

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