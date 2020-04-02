Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин выступит с новым обращением к россиянам

Путин выступит с новым обращением к россиянам

 Лукашенко допустил единую валюту в России и Белоруссии

Лукашенко допустил единую валюту в России и Белоруссии
ВЦИОМ сообщил о снижении числа "паникующих" из-за COVID-19 россиян

ВЦИОМ сообщил о снижении числа "паникующих" из-за COVID-19 россиян

 Мишустин: правительство выделит 500 миллионов рублей для застрявших за рубежом россиян

Мишустин: правительство выделит 500 миллионов рублей для застрявших за рубежом россиян
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Путин выступит с новым обращением к россиянам

Путин выступит с новым обращением к россиянам

 Лукашенко допустил единую валюту в России и Белоруссии

Лукашенко допустил единую валюту в России и Белоруссии
ВЦИОМ сообщил о снижении числа "паникующих" из-за COVID-19 россиян

ВЦИОМ сообщил о снижении числа "паникующих" из-за COVID-19 россиян

 Мишустин: правительство выделит 500 миллионов рублей для застрявших за рубежом россиян

Мишустин: правительство выделит 500 миллионов рублей для застрявших за рубежом россиян
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
12:41   2 Апреля 2020
Политика

Туристы смогут продлить временные шенгенские визы при проблемах с выездом на фоне COVID-19

Туристы смогут продлить временные шенгенские визы при проблемах с выездом на фоне COVID-19

Туристы, в том числе граждане Российской Федерации, смогут продлить срок действия краткосрочных виз в случае, если у них возникли проблемы с возвращением домой из Шенгенской зоны из-за текущей ситуации с коронавирусом в мире.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что туристов, просрочивших визы по причине сложностей с выездом из стран ЕС в период распространения коронавирусной инфекции, штрафовать не будут, сообщают РИА Новости.

"Страны-члены могут продлять срок действия визы на срок до 90 дней", — подчеркивает посол.

В случае, если граждане вынуждены находиться на территории Шенгена в течение более чем 90 дней, им будут выдавать долгосрочные национальные визы. Для этого гражданам необходимо будет обратиться в миграционную службу в стране пребывания. Ранее было объявлено о временном ограничении въезда в ЕС. Оно было установлено 16 марта 2020 и действует 30 дней.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #ес #шенген #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...