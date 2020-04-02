Туристы смогут продлить временные шенгенские визы при проблемах с выездом на фоне COVID-19

Туристы, в том числе граждане Российской Федерации, смогут продлить срок действия краткосрочных виз в случае, если у них возникли проблемы с возвращением домой из Шенгенской зоны из-за текущей ситуации с коронавирусом в мире.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что туристов, просрочивших визы по причине сложностей с выездом из стран ЕС в период распространения коронавирусной инфекции, штрафовать не будут, сообщают РИА Новости.

"Страны-члены могут продлять срок действия визы на срок до 90 дней", — подчеркивает посол.

В случае, если граждане вынуждены находиться на территории Шенгена в течение более чем 90 дней, им будут выдавать долгосрочные национальные визы. Для этого гражданам необходимо будет обратиться в миграционную службу в стране пребывания. Ранее было объявлено о временном ограничении въезда в ЕС. Оно было установлено 16 марта 2020 и действует 30 дней.