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12:25   2 Апреля 2020
Экономика

Правительство РФ сократило срок рассмотрения заявления на материнский капитал

Правительство РФ сократило срок рассмотрения заявления на материнский капитал

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что услуга материнского капитала переводится в электронный формат.

Глава правительства заявил, что теперь заявления на материнский капитал будут рассматриваться в течение 10 дней вместо месяца. Благодаря нововведениям россиянам станет проще получать государственную услугу.

Также быстрее станут переводить сами средства. Семьи с детьми смогут получать поддержку от правительства в течение пяти, а не десяти дней. Материнский капитал теперь можно будет использовать для вложений в строительство или реконструкцию жилого дома на территории садового участка. Михаил Мишустин также пообещал, что в скором времени будет подписан указ о поддержке семей, где есть дети от трех до семи лет.

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Автор: Василий Пименов
#рф #правительство #материнский капитал

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