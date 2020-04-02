Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

Соединенные Штаты Америки, проводя с Россией переговоры по энергетическим вопросам, пытаются удержать от повышения свои цены на электроэнергию.

Такое мнение в четверг высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя прошедшие 31 марта переговоры между министрами энергетики РФ и США Александром Новаком и Деном Бруйеттом, о которых ранее сообщила американская сторона.

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжить диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике», – сообщило Министерство энергетики США.

По мнению Юшкова, данные переговоры не будут постоянными и не станут эффективными, так как в США ни министр энергетики, ни даже президент страны не могут диктовать нефтяным компаниям, сколько им добывать ресурсов.

«То есть там исключительно регулятивная функция: налогообложение, какие-то иные условия работы, например. Но нефтяные компании обладают очень большой самостоятельностью», — отметил эксперт, слова которого приводит информационный портал Baltnews.

При этом, добавил он, в США очень много нефтяных и газовых компаний, в которых работает большое количество людей. И одними из первых в результате падения цен на нефть с рынка уйдут американские производители сланцевой нефти, так как у них самая высокая себестоимость производства.

«И конечно, сейчас обсуждался вопрос и на уровне министерств, и на уровне президентов: а что можно сделать, чтобы повысились цены на нефть?, — добавил Юшков, — В Америке в нефтегазовой сфере работает очень много людей. Если у нас миллион примерно работает, то у них больше пяти миллионов».

Сейчас, по его словам, с точки зрения американских властей, складывается крайне напряженная ситуация, так как без работы могут остаться десятки тысяч людей. Кроме того, есть риск, что в США подорожает электроэнергия, что ударит по проводимой Трампом новой индустриализации.

«Почему еще Трамп позвонил Путину и в Саудовскую Аравию: потому что за счет добычи сланцевой нефти они субсидируют и добычу сланцевого газа. Поэтому без сланцевой нефти сланцевого газа будет добываться меньше. Он станет более дорогим на рынке. И из него будет выходить более дорогая электроэнергия», — объяснил Юшков.

Напомним, цены на нефть обрушились после провала переговоров в формате ОПЕК+, на которых Саудовская Аравия потребовала от России дополнительно сократить объемы на нефтедобычти, на что российская сторона ответила отказом. Эр-Рияд в ответ заявил об увеличении объемов добычи черного золота, пообещав залить мировые рынки дешевой нефтью. К понедельнику, 30 марта, стоимость нефти марки Brent упала до уровня ноября 2002 года и составила 22, 84 доллара за баррель.

При этом США обвинили Россию в том, что та развязала нефтяную войну с целью заставить американских сланцевиков сократить объемы нефтедобычи.