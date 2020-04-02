Лукаш упрекнула Зеленского в невыполнении обещаний

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента Владимира Зеленского в невыполнении его предвыборных обещаний. По словам экс-министра, Зеленский не сделал ничего из того, чего ожидали от него граждане Украины.

По словам Лукаш, уже год прошел с президентских выборов, но за это время Зеленский доказал только, что они с Порошенко — "два сапога, которые пара". За прошедший год правления нового президента все люди поняли, что Зеленский от бывшего президента Украины Петра Порошенко ничем не отличается.

Лукаш считает, что Зеленский почти объединился со своим предшественником, после того, как глубокой ночью было проведено голосование за закон о продаже земли, который поддержала партия Порошенко, сообщает "ПолитНавигатор".

Она указала, что вчера многие из парламентариев согласились с тем, что Украина не является суверенным государством, а также готова сдать любой государственный интерес за обещанный долг, заключила Лукаш.