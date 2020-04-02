Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ задержала двух человек за попытку уехать воевать в Сирию

ФСБ задержала двух человек за попытку уехать воевать в Сирию

 Шесть россиян с коронавирусом скончались за последние сутки

Шесть россиян с коронавирусом скончались за последние сутки
На Украине просчитали сценарий обмана МВФ ради денег

На Украине просчитали сценарий обмана МВФ ради денег

 Лукаш упрекнула Зеленского в невыполнении обещаний

Лукаш упрекнула Зеленского в невыполнении обещаний
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
ФСБ задержала двух человек за попытку уехать воевать в Сирию

ФСБ задержала двух человек за попытку уехать воевать в Сирию

 Шесть россиян с коронавирусом скончались за последние сутки

Шесть россиян с коронавирусом скончались за последние сутки
На Украине просчитали сценарий обмана МВФ ради денег

На Украине просчитали сценарий обмана МВФ ради денег

 Лукаш упрекнула Зеленского в невыполнении обещаний

Лукаш упрекнула Зеленского в невыполнении обещаний
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
11:07   2 Апреля 2020
Политика

Лукаш упрекнула Зеленского в невыполнении обещаний

Лукаш упрекнула Зеленского в невыполнении обещаний

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента Владимира Зеленского в невыполнении его предвыборных обещаний. По словам экс-министра, Зеленский не сделал ничего из того, чего ожидали от него граждане Украины.

По словам Лукаш, уже год прошел с президентских выборов, но за это время Зеленский доказал только, что они с Порошенко — "два сапога, которые пара". За прошедший год правления нового президента все люди поняли, что Зеленский от бывшего президента Украины Петра Порошенко ничем не отличается.

Лукаш считает, что Зеленский почти объединился со своим предшественником, после того, как глубокой ночью было проведено голосование за закон о продаже земли, который поддержала партия Порошенко, сообщает "ПолитНавигатор".

Она указала, что вчера многие из парламентариев согласились с тем, что Украина не является суверенным государством, а также готова сдать любой государственный интерес за обещанный долг, заключила Лукаш.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...