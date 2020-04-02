Умерших пациентов с коронавирусом похоронят в закрытых гробах в Москве
Москвичи, умершие от коронавирусной инфекции, будут похоронены в закрытых гробах. Для проведения ритуала родственники должны будут предоставить справку с фиксированной причиной смерти.
Захоронение людей, умерших с положительным диагнозом COVID-19, в закрытых гробах является новой рекомендацией Минздрава. Об это сообщает РИА Новости в пресс-службе ГБУ.
На текущий момент в РФ зафиксирован 771 случай заболеваний коронавирусной инфекцией.