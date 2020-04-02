МВФ назвал Киеву условие для получение первого кредита

Международный валютный фонд (МВФ) направит Украине первый транш кредита после принятия второго обязательного закона о банках, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он уточнил, что украинские власти уже получили официальное письмо от МВФ с условиями для выплаты кредита. Если они будут выполнены, то средства сразу же поступят на Украину.

По словам Гетманцева, средства МВФ будут направлены в стабилизационный фонд государственного бюджета Украины, передает ИА Regnum.

Ранее в рамках требований МВФ Киев принял закон о рынке земли. Вторым станет закон о банках, который позволяет урегулировать процесс национализации проблемных банков. Как считают украинские эксперты, этот закон пресечет попытки экс-совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского получить от государства компенсацию за национализированный в 2016 году банк.