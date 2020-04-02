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10:47   2 Апреля 2020
Экономика

МВФ назвал Киеву условие для получение первого кредита

МВФ назвал Киеву условие для получение первого кредита

Международный валютный фонд (МВФ) направит Украине первый транш кредита после принятия второго обязательного закона о банках, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он уточнил, что украинские власти уже получили официальное письмо от МВФ с условиями для выплаты кредита. Если они будут выполнены, то средства сразу же поступят на Украину.

По словам Гетманцева, средства МВФ будут направлены в стабилизационный фонд государственного бюджета Украины, передает ИА Regnum.

Ранее в рамках требований МВФ Киев принял закон о рынке земли. Вторым станет закон о банках, который позволяет урегулировать процесс национализации проблемных банков. Как считают украинские эксперты, этот закон пресечет попытки экс-совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского получить от государства компенсацию за национализированный в 2016 году банк.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #мвф

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