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10:47   2 Апреля 2020
Общество

Шесть россиян с коронавирусом скончались за последние сутки

Шесть россиян с коронавирусом скончались за последние сутки

Шесть случаев летального исхода при заболевании COVID-19 зарегистрировано на территории РФ за последние сутки, сообщают представители оперативного штаба.

Число жертв коронавирусной инфекции в Москве и Подмосковье составило четыре человека. Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Чеченской Республике и Пермском крае.

В России зарегистрировано около 3500 случаев заражения СOVID-19. Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которых врачам не удалось спасти, достигло 30 человек. Медики вылечили более 200 российских граждан.

Последние данные о коронавирусе в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.     

 

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Автор: Руслан Неглинный
#статистика #летальный исход #коронавирус

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