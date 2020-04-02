Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 29 регионах Российской Федерации. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

771 новый случай инфицирования коронавирусом выявлен в России за прошедшие сутки. 83 процента новых случаев заражения зафиксированы в Москве и Московской области.

595 пациентов, у которых коронавирус диагностировали в течение последних суток, проживают в Москве, еще 43 — в Подмосковье.

Общее число зараженных в РФ на сегодняшний день составляет 3 548 человек. 30 человек скончались, 235 выписаны из больниц.