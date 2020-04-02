Российские регионы получат 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

Правительство РФ распорядилось выделить 5,2 миллиарда рублей из резервного фонда на покупку машин скорой медицинской помощи для регионов, сообщает сайт ведомства.

Выделенные средства помогут закупить более тысячи новых автомобилей. Роспотребнадзор также получил от властей около одного миллиарда рублей на исследования по созданию средств для профилактики и диагностики инфекции коронавируса.

Всего резервный фонд направит около 1,4 миллиарда рублей для борьбы с COVID-19.

Вспышка коронавируса появилась в конце 2019 года. В России зарегистрировано около 2700 случаев заражения СOVID-19. Последние данные о коронавирусе в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.