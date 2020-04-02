Объявленная Путиным нерабочая неделя может продлиться

Нерабочие дни для жителей России необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективны, но их приостановка может привести к новой волне вспышки коронавируса, заявила Попова.

Сроки продления нерабочей недели пока не известны, сообщают корреспонденты "Коммерсанта".

В России зарегистрировано около 2700 случаев заражения СOVID-19. Последние данные о коронавирусе в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.