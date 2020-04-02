Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

Россия и другие страны столкнулись с проблемой получения донорской крови, рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

Трудностей в этой сфере, появившихся из-за коронавируса, будет становиться все больше. Врач подчеркнул, что в сложившейся ситуации остается рассчитывать только на родственников, знакомых и друзей пациентов.

"Пока еще есть время. Если ситуация с коронавирусом пойдет по мягкому сценарию, и самоизоляция продлится только месяц, то, думаю, на этот период некоторых запасов крови будет хватать", — уточнил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Медики призвали россиян не оставаться равнодушными и продолжать сдавать кровь в специальных центрах. Работники медицинских служб регулярно обрабатывают рабочие помещения и оборудование, что позволяет сводить риски заражения коронавирусной инфекцией к минимуму.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.