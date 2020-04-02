На Украине просчитали сценарий обмана МВФ ради денег

Законы о земле и о банковской деятельности, которые Верховная рада Украина принимает под давлением Международного валютного фонда для получения очередного транша, после поступления денег могут быть оспорены в суде.

Об этом в четверг пишет украинское издание «Главред», приводя мнение политического и экономического эксперта Тараса Загороднего.

Эксперт считает, что, учитывая нынешнее состояние украинской экономики, получение от МВФ финансовой помощи снизит риск возможного дефолта.

«Но пока нам никто не обещал никаких денег. Вообще, МВФ для Украины — это священная корова, вокруг которой все танцуют», — отмечает Загородний.

Поэтому, по его словам, пока Киев не получил новый займ, нужно провести следующий этап – провести с МВФ переговоры о реструктуризации уже имеющихся долгов. В этом тем более есть смысл, учитывая, что оба непопулярных законопроекта еще не приняты окончательно и находятся в зоне риска.

Закон о банковской деятельности, запрещающий возвращать национализированные банки их бывшим владельцами, прошел пока только первое чтение и, как показывает практика, все нюансы появятся ко второму чтению. Поэтому, нет никакой гарантии, что прозванный «антиколомойским» закон вообще будет принят.

Закон об открытии ранка сельскохозяйственной земли, пишет Загородний, наверняка будет оспорен в Конституционном суде, так как при желании можно сослаться на нарушение регламента при голосовании. Этим займется либо Юлия Тимошенко, либо Юрий Бойко. При этом, как отмечает эксперт, есть вероятность того, что закон о земле начнут отменять после того, как поступят деньги от МВФ.

«Конечно, если так произойдет, сразу у нас денег никто обратно не потребует, так как транш МВФ выделяется на несколько лет. Максимум — нам придется платить проценты. Однако, с такими фортелями, доверия к нам не будет», — добавил Загородний.

В заключение эксперт высказал мнение, что земельный закон будет еще дорабатываться и в итоговом варианте он, скорее всего, будет похож на польский вариант.