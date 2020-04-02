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Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

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10:05   2 Апреля 2020
Политика

Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

Италия отказывается от флагов ЕС из-за отсутствия помощи в борьбе с COVID-19. Накануне глава парламента страны Фабио Рампелли снял флаг Евросоюза в качестве протеста после решения Брюсселя не помогать стране бороться с пандемией.

Вместо синего флага ЕС Рампелли повесил итальянский флаг. Он заявил, что Европа долгое время пользовалась политической слабостью Рима, но сейчас Италия "не хочет быть официантом", тогда как Франция и Германия "обедают лобстерами".

Итальянские СМИ пишут, что, скорее всего, флаг ЕС исчезнет с местного парламента насовсем, так как во время эпидемии между Римом и Брюсселем окончательно испортились отношения.

Ранее житель Италии Федерико Кане тоже снял флаг ЕС со своего дома и повесил на его место российский триколор, передает "Царьград".

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Автор: Кристина Мокроусова
#евросоюз #италия #коронавирус

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