Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

Италия отказывается от флагов ЕС из-за отсутствия помощи в борьбе с COVID-19. Накануне глава парламента страны Фабио Рампелли снял флаг Евросоюза в качестве протеста после решения Брюсселя не помогать стране бороться с пандемией.

Вместо синего флага ЕС Рампелли повесил итальянский флаг. Он заявил, что Европа долгое время пользовалась политической слабостью Рима, но сейчас Италия "не хочет быть официантом", тогда как Франция и Германия "обедают лобстерами".

Итальянские СМИ пишут, что, скорее всего, флаг ЕС исчезнет с местного парламента насовсем, так как во время эпидемии между Римом и Брюсселем окончательно испортились отношения.

Ранее житель Италии Федерико Кане тоже снял флаг ЕС со своего дома и повесил на его место российский триколор, передает "Царьград".