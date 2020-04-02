Полицейские проверяют больницу Республики Коми, где обнаружены заболевшие COVID-19

Следственный комитет Республики Коми приступил к проверке местной больницы после того, как поступило сообщение о большом числе заболевших коронавирусной инфекцией.

Правоохранители работают в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара. По данным пресс-службы местного Следственного комитета, там зафиксировано 53 пациента с подтвержденным диагнозом из 54-х заболевших коронавирусной инфекцией в республике.

Следственный комитет преступил к работе после того, как в СМИ появилась информация, что COVID-19 людей мог заразить один из работников больницы. Актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции следует отслеживать только на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там же представлены описания первых симптомов и контакты горячих линий, куда стоит обратиться при возникновении проблем.