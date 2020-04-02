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Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

 Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии

Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии
Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

 Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил

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9:47   2 Апреля 2020
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Полицейские проверяют больницу Республики Коми, где обнаружены заболевшие COVID-19

Полицейские проверяют больницу Республики Коми, где обнаружены заболевшие COVID-19

Следственный комитет Республики Коми приступил к проверке местной больницы после того, как поступило сообщение о большом числе заболевших коронавирусной инфекцией.

Правоохранители работают в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара. По данным пресс-службы местного Следственного комитета, там зафиксировано 53 пациента с подтвержденным диагнозом из 54-х заболевших коронавирусной инфекцией в республике.

Следственный комитет преступил к работе после того, как в СМИ появилась информация, что COVID-19 людей мог заразить один из работников больницы. Актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции следует отслеживать только на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там же представлены описания первых симптомов и контакты горячих линий, куда стоит обратиться при возникновении проблем.

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Автор: Ирина Большунова
#ск #сыктывкар #коронавирус

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