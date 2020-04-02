Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил

Япония при попытке захвата Курил потерпит сокрушительное поражение, а США будут наблюдать со стороны и в конфликт с РФ вмешиваться не станут, считают аналитики китайского издания Sohu.

Япония является одной из самых экономически развитых стран. Даже после поражения во Второй мировой войне государство сумело за короткое время заново выстроить экономику. Однако остались после войны и нерешенные вопросы: Токио претендует на Курильские острова и не собирается идти на примирение с Москвой, пишет "ПолитРоссия".

Аналитики Sohu полагают, что Япония теоретически может попробовать забрать острова силой. Но на практике все не так. Оборонная сфера Японии развита куда хуже, чем ее экономика. По мнению экспертов, конфликт с РФ в случае попытки захвата Курил завершится менее чем за сутки. Токио потерпит сокрушительное поражение, несмотря на то, что в Японии расположено около сотни военных объектов США. Авторы материала уверены, что Вашингтон не станет помогать Токио в противостоянии с РФ.

США действуют из соображений собственной выгоды, у Вашингтона нет никакого интереса ввязываться в противостояние с Россией ради Курильских островов. Тем более что Москва доходчиво объяснила свою позицию: отдавать свои территории РФ не будет, а агрессия будет жестко подавлена. Поэтому Японии лучше забыть о Курилах, чтобы не схлопотать себе неприятностей.