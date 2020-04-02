Власти США решили ужесточить борьбу с наркокартелями на фоне ситуации с COVID-19

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске антинаркотической операции в стране совместно с еще 22 государствами. Работа будет вестись на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Как передает телеканал ABC, операция стартует в Западном полушарии, чтобы защитить жителей Соединенных Штатов от незаконного распространения запрещенных веществ.

"Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков в партнерстве с 22 странами", — заявил Трамп.

Также в связи с операцией США дополнительно разместит самолеты, вертолеты и другую технику, пишет RT.