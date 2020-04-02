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Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

 Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии

Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии
Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

 Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил

Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
9:13   2 Апреля 2020
Политика

Власти США решили ужесточить борьбу с наркокартелями на фоне ситуации с COVID-19

Власти США решили ужесточить борьбу с наркокартелями на фоне ситуации с COVID-19

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске антинаркотической операции в стране совместно с еще 22 государствами. Работа будет вестись на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Как передает телеканал ABC, операция стартует в Западном полушарии, чтобы защитить жителей Соединенных Штатов от незаконного распространения запрещенных веществ.

"Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков в партнерстве с 22 странами",  — заявил Трамп.

Также в связи с операцией США дополнительно разместит самолеты, вертолеты и другую технику, пишет RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #коронавирус

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