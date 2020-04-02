Кудрин поддержал экономические меры правительства о снижении последствий карантина

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

 Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии

Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии
Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

 Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил

Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

Медицинские учреждения как никогда нуждаются в крови доноров на фоне коронавируса

 Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии

Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии
Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

Глава парламента Италии снял флаг ЕС в знак протеста

 Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил

Аналитики из Китая предрекли Японии разгром в случае противостояния из-за Курил
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
8:37   2 Апреля 2020
Экономика

Кудрин поддержал экономические меры правительства о снижении последствий карантина

Кудрин поддержал экономические меры правительства о снижении последствий карантина

Экономике РФ в текущему году может потребоваться поддержка в размере пяти и более процентов внутреннего валового продукта (ВВП) на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На совещании с президентом РФ и членами правительства он заявил, что текущая ситуация нестандартная. По его мнению, в случае сокращения ВВП общий объем поддержки может превысить пять процентов от валового продукта.

"Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано", — заявил Кудрин.

Также глава Счетной палаты РФ заявил, что правительству в текущей ситуации придется пойти на нестандартные формы поддержки отраслей экономики. В частности, речь может идти о прямых субсидиях в сферу слуг, в том числе с частичной компенсацией выплат зарплат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #ввп #кудрин #карантин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...