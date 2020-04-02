Кудрин поддержал экономические меры правительства о снижении последствий карантина

Экономике РФ в текущему году может потребоваться поддержка в размере пяти и более процентов внутреннего валового продукта (ВВП) на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На совещании с президентом РФ и членами правительства он заявил, что текущая ситуация нестандартная. По его мнению, в случае сокращения ВВП общий объем поддержки может превысить пять процентов от валового продукта.

"Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано", — заявил Кудрин.

Также глава Счетной палаты РФ заявил, что правительству в текущей ситуации придется пойти на нестандартные формы поддержки отраслей экономики. В частности, речь может идти о прямых субсидиях в сферу слуг, в том числе с частичной компенсацией выплат зарплат.