Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии

Российские врачи, прибывшие в Италию для борьбы с пандемией коронавируса, обнаружили новую особенность заболевания, от которой умерли несколько человек.

В пансионате для пожилых итальянцев, где трудятся российские медики, были обнаружены случаи, когда зараженные умирали во сне при отсутствии до этого сильных симптомов у погибших. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

За последние 24 часа около пяти случаев было зафиксировано в Италии. Сейчас в пансионатах работают российские специалисты, они также помогают в проведении дезинфекции помещений домов престарелых.

Италия является крупнейшим очагом распространения коронавируса нового типа в Европе по последний данным. К первому апреля в стране было зафиксировано 105 792 случая заражения инфекцией и около 837 человек умерли за последний день.