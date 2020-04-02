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8:32   2 Апреля 2020
Общество

Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии

Российские врачи обнаружили несколько новых особенностей коронавируса у пациентов в Италии

Российские врачи, прибывшие в Италию для борьбы с пандемией коронавируса, обнаружили новую особенность заболевания, от которой умерли несколько человек.

В пансионате для пожилых итальянцев, где трудятся российские медики, были обнаружены случаи, когда зараженные умирали во сне при отсутствии до этого сильных симптомов у погибших. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

За последние 24 часа около пяти случаев было зафиксировано в Италии. Сейчас в пансионатах работают российские специалисты, они также помогают в проведении дезинфекции помещений домов престарелых.

Италия является крупнейшим очагом распространения коронавируса нового типа в Европе по последний данным. К первому апреля в стране было зафиксировано 105 792 случая заражения инфекцией и около 837 человек умерли за последний день.

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Автор: Илья Романович
#россия #италия #коронавирус

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