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7:48   2 Апреля 2020
Общество

Госдума РФ одобрила предоставление кредитных каникул заемщикам из-за COVID-19

Госдума РФ одобрила предоставление кредитных каникул заемщикам из-за COVID-19

Госдума РФ одобрила закон, позволяющий получить по потребительским и ипотечным кредитам отсрочку до полугода из-за вынужденных мер против распространения нового коронавируса.

Телеканал "360" сообщает, что на получение кредитных каникул могут рассчитывать граждане, чей доход за прошлый месяц снизился по сравнению со средним показателем за прошлый год на 30 и более процентов.

Перед этим необходимо будет сообщить в банк о падении доходов. У гражданина будет 90 дней на то, чтобы предоставить в банк документы о падении доходов. Это может быть справка из центра занятости, справка о зарплате, а также больничный лист.

Также получить кредитные каникулы смогут представители среднего и малого бизнеса, которые работаю в сфере наиболее пострадавших отраслей.

Принятый в ГД РФ документ может быть рассмотрен в Совете Федерации на внеочередном заседании в четверг.

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Автор: Илья Романович
#госдума рф #коронавирус

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