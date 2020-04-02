Боевики казнили мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Сирийской армии

Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" публично казнили мужчину, который подозревался в сотрудничестве с разведкой правительственных войск Сирии, об этом сообщила сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Мужчину по имени Рифат Дакка казнили в поселении Дженудие. У него был обнаружен телефон, с которого он вел запись аудиосообщений с указанием мет расположения боевиков в районе города Кабана. Об этом сообщает ФАН.

В ответ на ряд провокаций от террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" в районе города Серакиб, сирийская армия продолжила обстреливать их пункты. Правительственные войска из артиллерии обстреляли опорные пункыт боевиков у деревни Кансафра. С помощью танков на рассвете силы САА утсроили обстрел боевиков в районе поседения Салихия. ВС Турции вмешали в конфликт и нанесли удары по сирийской армии у Серакиба.