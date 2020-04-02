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Зеленский сравнил пандемию COVID-19 с взрывом ядерного реактора на ЧАЭС

 Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19
Боевики казнили мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Сирийской армии

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6:16   2 Апреля 2020
Общество

Зеленский сравнил пандемию COVID-19 с взрывом ядерного реактора на ЧАЭС

Зеленский сравнил пандемию COVID-19 с взрывом ядерного реактора на ЧАЭС

Политик заявил, что в апреле 1986 года никто не боялся радиации, так как она невидима. Зеленский напомнил, что "коронавирус тоже невидим".

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения к гражданам заявил, что эпидемию нового коронавируса можно сравнить с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

"Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". Так вот: коронавирус тоже невидим", — заявил президент Украины.

Политик призвал жителей Украины не покидать свои дома в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. По словам Зеленского, "пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет".

Ранее украинский лидер заявил, что на фоне распространения нового коронавируса страна оказалась в крайне тяжелом экономическом положении. Если международные партнеры откажутся помогать Украине, ей грозит дефолт.

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Автор: Руслан Неглинный
#чернобыль #зеленский #коронавирус

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