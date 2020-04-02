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 Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19
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5:36   2 Апреля 2020
Общество

Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Самолет из России доставил американцам оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Минобороны России направило в США самолет Ан-124-100 "Руслан", который вылетел в Штаты с аэродрома Чкаловский. Об этом сообщает телеканал "360".

Посол Антонов заявил, что США окажут помощь России, если она ей понадобится. Он также сообщил, что в госдепе уже оценили доставку груза из России. В ведомстве заявили, что настало время, чтобы две страны объединились для победы над коронавирусом.

Эпидемиологическая обстановка в США сейчас очень сложная. Страна вышла на первое место по количеству зараженных коронавирусом нового типа.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #нью-йорк

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