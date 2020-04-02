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5:15   2 Апреля 2020
Общество

Инфекционист ФМБА Никифоров назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Инфекционист ФМБА Никифоров назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Вспышка нового коронавируса на территории России закончится к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

В эфире программы "Док-ток" на Первом канале специалист выразил уверенность, что эпидемия кончится к лету. По мнению Никифорова, пик заболеваемости можно ожидать в середине следующей недели — с 8 по 10 апреля.

Инфекционист отмечает, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается подъем, за которым идет спад длительностью 10-12 недель.

Ранее телеканал "360" сообщил, что для лечения COVID-19 в России были созданы три препарата, которые потенциально будут эффективны в борьбе с инфекцией. Разработкой лекарств занимались специалисты Российской академии наук (РАН).

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Автор: Борис Нестеров
#россия #никифоров #коронавирус

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