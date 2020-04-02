Учения в Калининградской области покажут эффективность российских ЗРК С-400

Балтийский флот в рамках учений в Калининградской области отразят воздушную атаку условного противника комплексами С-400, С-300, а также зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь".

Атака "вражеской" авиации продлится несколько дней, в течение которых пройдут обстрелы охраняемых районов на всех уровнях высот и скоростей. ЗРК С-400 встанет во главе защиты наземных объектов от воздушных атак.

Участие в мероприятии примут более 300 солдат, а также более 30 единиц военной и специальной техники соединения ПВО Балтийского флота. Зенитно-ракетные комплексы проведут имитацию стрельбы.

Пройдут проверку и радиолокационные станции, находящиеся на вооружении флота. Они будут использованы для обнаружения воздушных целей, а также выполнения норм по развертыванию РЛС