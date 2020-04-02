Трое хронических больных с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

 Инфекционист ФМБА Никифоров назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Инфекционист ФМБА Никифоров назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

 Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня

Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Российский самолет "Руслан" доставил в США медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

 Инфекционист ФМБА Никифоров назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Инфекционист ФМБА Никифоров назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

 Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня

Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
4:34   2 Апреля 2020
Общество

Трое хронических больных с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Трое хронических больных с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Три пациента в возрасте от 63 до 72 лет с хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом рассказали в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Как сообщает телеканал "360", все трое страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, а также имели диагноз "двусторонняя пневмония".

На момент 1 апреля на территории всей России зафиксировано более 2,7 тысячи заражений коронавирусом. Большинство из них сейчас находятся в Москве.

190 человек успешно прошли лечение и выписались из больницы. Режим самоизоляции ввели в Москве, Петербурге и других субъектах РФ для нераспространения коронавируса. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #новости #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...