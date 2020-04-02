Трое хронических больных с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Три пациента в возрасте от 63 до 72 лет с хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом рассказали в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Как сообщает телеканал "360", все трое страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, а также имели диагноз "двусторонняя пневмония".

На момент 1 апреля на территории всей России зафиксировано более 2,7 тысячи заражений коронавирусом. Большинство из них сейчас находятся в Москве.

190 человек успешно прошли лечение и выписались из больницы. Режим самоизоляции ввели в Москве, Петербурге и других субъектах РФ для нераспространения коронавируса.