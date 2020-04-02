Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может быть смертельно опасным

Китайские ученые выявили случай заражения коронавирусом и обычным гриппом одновременно. Об этом сообщают "Известия".

Газета отмечает, что подобные случаи опасны вдвойне, поскольку у больного не обнаруживается новый коронавирус.

В Китайско-японском госпитале дружбы в столице КНР сообщили, что у одного из пациентов с высокой температурой и сухим кашлем несколько тестов на COVID-19 показали отрицательный результат, однако выявили в его организме грипп типа А. У врачей вызвало подозрение то, что у пациента есть все симптомы вирусной пневмонии.

Позже выяснилось, что человек заражен сразу двумя вирусами. Китайские ученые после ряда исследований установили, что наличие обычного вируса в крови может давать ложные отрицательные результаты на 2019-nСоV из проб носоглотки. Это происходит из-за того, что вирусы поражают разные дыхательные пути, что существенно усложняет процесс выздоровления, о чем пишет телеканал "360".