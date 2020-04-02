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3:51   2 Апреля 2020
Армия

Минобороны РФ заявило о поставке пяти подлодок "Ясень-М" на вооружение Северного флота

Минобороны РФ заявило о поставке пяти подлодок "Ясень-М" на вооружение Северного флота

Минобороны РФ в целях пополнения сил Северного флота отправило на охрану Арктики пять атомных подводных лодок (АПЛ) "Ясень-М".

Новые АПЛ способны решать большой спектр боевых задач, включая ликвидацию надводных и подводных целей противника. Главным нововведением является наличие крылатых ракет (ПЛАРК).

Эксперты уверены, что субмарины проекта 885М значительно повысят мощность Северного флота в регионе, закрепляя преимущество РФ в отдаленных частях страны.

Подводные лодки также будут отвечать за борьбу с авианесущими группировками (АУГ) при помощи торпедно-ракетного вооружения. В будущем на АПЛ будет размещено гиперзвуковое оружие «Циркон», над которым в данный момент ведутся испытания.

Очевидным плюсом "Ясень-М" является его бесшумность, так как это сильно усложняет поиск субмарины радарами противника.

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Автор: Василий Пименов
#россия #северный флот #подводная лодка

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