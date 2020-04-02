Вице-премьер РФ Голикова предложила продлить нерабочую неделю в некоторых регионах

Меры по самоизоляции, принятые правительством, надо продлить, рассматривая обстановку в каждом отдельном регионе страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В ходе дистанционного совещания президента с членами правительства Голикова сообщила, что исходя из оценки первых трех дней режима самоизоляции правительство предложило продлить меры социального дистанцирования. Голикова подчеркнула, что это важно делать оценивая эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе.

Голикова также подчеркнула, что важно при принятии этих решений искать компромисс между мерами ограничения и развитием экономики конкретного региона. Она добавила, что это необходимо, чтобы не допустить сильного упадка экономических показателей.