Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вице-премьер РФ Голикова предложила продлить нерабочую неделю в некоторых регионах

Вице-премьер РФ Голикова предложила продлить нерабочую неделю в некоторых регионах

 Полиция проводит в регионах мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции

Полиция проводит в регионах мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции
Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

 Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня

Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
Вице-премьер РФ Голикова предложила продлить нерабочую неделю в некоторых регионах

Вице-премьер РФ Голикова предложила продлить нерабочую неделю в некоторых регионах

 Полиция проводит в регионах мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции

Полиция проводит в регионах мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции
Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

 Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня

Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня
Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

Российский самолет с помощью для США перелетел через противников Трампа

 Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе
2:30   2 Апреля 2020
Общество

Вице-премьер РФ Голикова предложила продлить нерабочую неделю в некоторых регионах

Вице-премьер РФ Голикова предложила продлить нерабочую неделю в некоторых регионах

Меры по самоизоляции, принятые правительством, надо продлить, рассматривая обстановку в каждом отдельном регионе страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В ходе дистанционного совещания президента с членами правительства Голикова сообщила, что исходя из оценки первых трех дней режима самоизоляции правительство предложило продлить меры социального дистанцирования. Голикова подчеркнула, что это важно делать оценивая эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе.

Голикова также подчеркнула, что важно при принятии этих решений искать компромисс между мерами ограничения и развитием экономики конкретного региона. Она добавила, что это необходимо, чтобы не допустить сильного упадка экономических показателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#правительство рф #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...