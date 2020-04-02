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Полиция проводит в регионах мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции
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1:56   2 Апреля 2020
Общество

Полиция проводит в регионах мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции

Полиция проводит в регионах мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции

Сотрудники полиции проводят мероприятия, нацеленные на выявление нарушающих режим самоизоляции граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Мероприятия проводятся в регионах, властями которых были приняты решения о введении режима самоизоляции. Особое внимание уделяется розыску лиц, которые пребывают из-за рубежа и не соблюдают предписания Роспотребнадзора.

По состоянию на среду, полицией было составлено 250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших ограничения.

Также сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с лицами, которые не соблюдают режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям старшего возраста и находящимся на улице группам граждан. Полицейские призывают их к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным властями карантинным мерам.

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Автор: Яна Либерман
#полиция #карантин

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