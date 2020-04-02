Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Стремительное падение мировых котировок на нефть стало причиной, по которой формулы для установления цены "черного золота" на внутреннем рынке России в последние дни марта ушли в минус. Об этом сообщает новостная служба агентства Argus.

"Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке", — отмечается в материале экспертов.

По состоянию на вечер понедельника, 30 марта, котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" была равна минус 1,007 тысячи рублей за тонну, а уже не следующий день она снизилась до минус 1,2 тысячи, информирует телеканал "360".

Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы в эти два дня превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и средиземноморском регионе.

Такая ситуация застала большинство участников рынка данного энергоресурса врасплох.