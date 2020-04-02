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Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

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1:51   2 Апреля 2020
Экономика

Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Экспортная цена российской нефти Urals показала отрицательное значение

Стремительное падение мировых котировок на нефть стало причиной, по которой формулы для установления цены "черного золота" на внутреннем рынке России в последние дни марта ушли в минус. Об этом сообщает новостная служба агентства Argus.

"Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке", — отмечается в материале экспертов.

По состоянию на вечер понедельника, 30 марта, котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" была равна минус 1,007 тысячи рублей за тонну, а уже не следующий день она снизилась до минус 1,2 тысячи, информирует телеканал "360".

Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы в эти два дня превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и средиземноморском регионе.

Такая ситуация застала большинство участников рынка данного энергоресурса врасплох.

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Автор: Яна Либерман
#нефть #urals

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