Телекомпания BBC признала, что корреспондентка ФАН Александра Байдикова работает куда более профессионально, нежели американские журналисты.

BBC недавно опубликовало материал, который был посвящен визиту президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург. Журналистка ФАН сумела не только занять самую удачную позицию, но и отснять прекрасные кадры. Суть претензий BBC заключается в том, что они не понимают, как сотрудница ФАН смогла так близко оказаться к российскому лидеру.

Однако в ФАН ответили на претензии коллег из BBC. В агентстве заверили, что секрет прост: Байдикова просто хорошо работает, причем лучше американских журналистов. Но на этом пыл BBC не остыл. Сотрудники издания позволили себя весьма нелестные замечания в отношении Александры, которая делает открытую работу, публикует статьи под своим настоящим именем. Именно благодаря ей пользователи Сети могут ознакомиться с правдивой информацией, а не только той, что удобна Западу или либералам.