ВВС предъявляет претензии к корреспондентке ФАН за хорошую работу
Телекомпания BBC признала, что корреспондентка ФАН Александра Байдикова работает куда более профессионально, нежели американские журналисты.
BBC недавно опубликовало материал, который был посвящен визиту президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург. Журналистка ФАН сумела не только занять самую удачную позицию, но и отснять прекрасные кадры. Суть претензий BBC заключается в том, что они не понимают, как сотрудница ФАН смогла так близко оказаться к российскому лидеру.
Однако в ФАН ответили на претензии коллег из BBC. В агентстве заверили, что секрет прост: Байдикова просто хорошо работает, причем лучше американских журналистов. Но на этом пыл BBC не остыл. Сотрудники издания позволили себя весьма нелестные замечания в отношении Александры, которая делает открытую работу, публикует статьи под своим настоящим именем. Именно благодаря ей пользователи Сети могут ознакомиться с правдивой информацией, а не только той, что удобна Западу или либералам.