Частные медицинские учреждения включились в борьбу с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы мобилизовал все нужные для борьбы с COVID-19 мощности после поручения президента России Владимира Путина. К этой работе подключены федеральные, региональные и даже частные клиники.

О том, насколько важно подключить к борьбе с короновирусом региональные и частные клиники, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, когда посетил городскую клиническую больницу (ГКБ) имени С.И. Спасокукоцкого

Мэр также отметил, что будущая работа требует от персонала выдержки, терпения и подготовки, а также указал на необходимость перестроить сами помещения этих учреждений для того, чтобы те отвечали требованиям сегодняшний реалий.

Первый этап переоборудования ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого закончится уже 6 апреля. После того начнется второй этап, который придет к завершению 14 апреля. После окончания второго этапа учреждение будет принимать почти в половину больше пациентов. Также в одном из корпусов появятся 24 реанимационные койки. Если появится острая необходимость, то количество мест в больнице увеличат аж в два раза, а кислородом будет обеспечен каждый пациент.