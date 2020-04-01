Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня

Нарушившие перемирие боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии несут значительные потери в столкновениях с Ливийской национальной армией.

Армия Халифы Хафтара уничтожила два турецких беспилотника Bayraktar TB2 к югу от Триполи. Военные Турции продолжают терпеть неудачи. Боевики ПНС Ливии также потеряли в боях против ЛНА две боевые машины ACV-15, пишет Федеральное агентство новостей.

Группировки ПНС пытаются отвлечь внимание от собственных нарушений перемирия, голословно обвиняя ливийскую армию. Боевики назвали зенитную ракету американского производства RIM-66 "дроном ЛНА". Разоблачить фейк смог гражданин города Сабрата, который показал фотографию неопознанного военно-морского корабля. Предположительно, с него была выпущена ракета. Позже выяснилось, что это турецкий фрегат класса G, который оборудован соответствующими пусковыми установками.

Режим прекращения огня действует на территории Ливии с 12 января. Перемирие регулярно нарушают силы так называемого ПНС Файеза Сарраджа. При этом активную поддержку боевиками оказывает Турция.