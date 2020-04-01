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Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня

Боевики ПНС Ливии несут потери в боях под Триполи, нарушая режим прекращения огня

 Посольство Франции в Греции: соглашение между Турцией и ПНС Ливии по нефти недействительно

Посольство Франции в Греции: соглашение между Турцией и ПНС Ливии по нефти недействительно
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23:32   1 Апреля 2020
Политика

Посольство Франции в Греции: соглашение между Турцией и ПНС Ливии по нефти недействительно

Посольство Франции в Греции: соглашение между Турцией и ПНС Ливии по нефти недействительно

Заключенное соглашение по разработке газового шельфа в Средиземноморье между Турцией и так называемым Правительством национального согласия в Ливии является незаконным.

С таким заявлением выступили во французском посольстве в Греции, о чем сообщает телеграм-канал "Рыбарь".

Центр морских стратегических исследований CESM недавно обнародовал карту, которая вызвала протест в турецких СМИ. Журналисты этих изданий убеждены, что "границы в Средиземноморье указаны неправильно". Из-за этого посольство Франции заступилось за CESM, поскольку Центр действует под эгидой Минобороны Франции.

Что касается сделки между Анкарой и главарями ПНС, то она не может быть законной, так как само это "правительство" Ливии утратило свою легитимность, а значит глава ПНС Файез Саррадж не имеет права права заключать международные договоры и соглашения.

Стоит отдельно отметил, что европейские страны сквозь пальцы смотрело на происходящее в Северной Африке, пока президент Турции не открыл свои границы с Европой для беженцев.

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Автор: Юлия Яковлева
#франция #турция #нефть #ливия #греция

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